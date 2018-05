Kranke Kinder: Behandlung nicht nur im Land

Die Behandlung von schwerkranken Kindern in Vorarlberg ist nicht nur bei Krebserkrankungen nicht immer auch im Land möglich. Das liege vor allem an den Fallzahlen, so Edda Haberlandt, Leiterin der Kinder- und Jugendheilkunde am Krankenhaus Dornbirn.

Kinder mit Herzkrankheiten können nicht in Vorarlberg behandelt werden, so Haberlandt. Sie werden in Innsbruck beurteilt, dann in Wien operiert und in Feldkirch anschließend nachbetreut.

Auch andere schwere Krankheiten wie etwa seltene genetische Erkrankungen würden in anderen Bundesländern behandelt werden. Das liege vor allem an den Fallzahlen, erklärt die Ärztin. Je höher die Fallzahlen seien, desto höher sich auch die Qualität der Behandlung.

Die einzige Kinderonkologin am Spital Dornbirn hat von der Ärztekammer keine Zulassung für dieses Additivfach bekommen. Damit sinf die chemotherapeutischen Behandlungen eingestellt worden - mehr dazu in Keine Zulassung für Kinderonkologin.

Er verstehe die Enttäuschung, aber er könne keine Kinderonkologen zaubern, sagt Gesundheitslandesrat Christian Bernhard (ÖVP) - mehr dazu in „Ich kann keine Kinderonkologen zaubern.“