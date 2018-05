Verfahrensfehler: Mordprozess-Urteil aufgehoben

Im Oktober des Vorjahres wurde am Landesgericht Feldkirch ein 47-Jähriger wegen Mordes an seiner Ehefrau zu 18 Jahren Haft verurteilt. Wegen eines Verfahrensfehlers muss der Mordprozess laut „Neuer Vorarlberger Tageszeitung“ neu aufgerollt werden.

Das Urteil ist laut Zeitungsbericht am Obersten Gerichtshof für nichtig erklärt worden, weil die vorsitzende Richterin den Geschworenen für die Urteilsberatung auch jene Protokolle mit Zeugenaussagen zu lesen gegeben habe, die nicht verwertet werden hätten dürfen.

Darin enthalten sei auch die Aussage eines Zeugen gewesen, der behauptet habe, die Tat sei von langer Hand geplant und durch massive Geldgier und Eifersucht motiviert gewesen. Diese Angaben hätten für den Angeklagten von Nachteil gewesen sein können. Nun müssen in Feldkirch neue Geschworene beurteilen, ob es damals im Mord oder Totschlag gehandelt hat.

Im Bett liegende Ehefrau erstochen

Wegen des Mordes an seiner Ehefrau ist ein 47-Jähriger im Oktober des Vorjahres am Schwurgericht Feldkirch zu einer Haftstrafe von 18 Jahren verurteilt worden. Er gab zu, seine Frau Ende Jänner im Bett erstochen zu haben - mehr dazu in 18 Jahre Haft für Mord an Ehefrau.