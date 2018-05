„Ich kann keine Kinderonkologen zaubern“

Seit Anfang dieser Woche gibt es am Krankenhaus Dornbirn keine Chemotherapie mehr für krebskranke Kinder. Er verstehe die Enttäuschung, aber er könne keine Kinderonkologen zaubern, sagt Gesundheitslandesrat Christian Bernhard (ÖVP).

Die einzige Kinderonkologin am Spital Dornbirn hat laut einem Bericht der „Vorarlberger Nachrichten“ von der Ärztekammer keine Zulassung für dieses Additivfach bekommen. Damit sind die chemotherapeutischen Behandlungen eingestellt worden - mehr dazu in „VN“: Keine Zulassung für Kinderonkologin

Suche nach Ärzten

Er sei auch enttäuscht und es handle sich um einen Rückschritt in den Bemühungen des Krankenhauses Dornbirn, sagt Landesrat Bernhard im ORF Vorarlberg-Interview. Man könne aber dem Land nichts vorwerfen. Alles was es an Unterstützung für eine Anlauf- und Nachbehandlungsstelle gebe, habe man gemacht. „Ich kann keinen Kinderonkologen zaubern“ sagt Bernhard.

Er wolle, dass Kinder in Vorarlberg, die eine Krebserkrankung haben, ein Krankenhaus haben, das spezialisiert für sie da ist, so Bernhard. Ob man aber die Wünsche für eine Chemoterapie erfüllen könne, werde sich zeigen. Dafür müssten entsprechende Ärzte bereit sein, nach Vorarlberg zu kommen.

Das Interview mit Landesrat Christian Bernhard führte ORF Vorarlberg-Redakteurin Bettina Prendergast.