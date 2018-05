Gasaustritt: Drei Personen im Krankenhaus

In einem Mehrparteienhaus in Feldkirch ist am Mittwoch gegen 18.30 Uhr Gas ausgetreten. Drei Bewohner mussten mit Verdacht auf eine Kohlenmonoxidvergiftung ins LKH Feldkirch gebracht werden. Der Vermieter wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Da die Austrittsquelle des Gases nicht festgestellt werden konnte, musste die Gashauptleitung zum Mehrparteienhaus abgestellt werden. Die Feuerwehr musste das Gebäude mit Atemschutzausrüstung betreten und belüftete es mit Hochleistungslüftern.

An allen Gasgeräten des Hauses konnte nicht festgestellt werden, wann diese zuletzt gewartet worden sind. Wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung wurde deshalb der Vermieter an die Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.