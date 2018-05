Arbeiter stürzt auf Betonboden - verletzt

In Schlins ist am Mittwochnachmittag ein Arbeiter von einem Gerüst in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 45-Jährige fiel aus zweieinhalb Meter Höhe auf den Betonboden.

Der Mann war gegen 14.30 Uhr damit beschäftigt, Betonteile auszuschalen, berichtet die Polizei. Dabei stürzte er aus unbekannten Gründen in die Tiefe. Er wurde mit schweren Verletzungen an beiden Armen ins Krankenhaus eingeliefert.