Preisniveau bei Einfamilienhäusern gestiegen

2017 haben in Vorarlberg 367 Einfamilienhäuser die Besitzer gewechselt - um exakt 100 weniger als im Jahr davor. Das ist der niedrigste Wert seit 2009, dem Start des Re/Max-Immobilienspiegels.

Die Nachfrage nach Einfamilienhäusern steigt, gleichzeitig geht das Angebot zurück. Die logische Folge sei, dass die Preise steigen, sagt Re/Max-Geschäftsführer Bernhard Reikersdorfer. In einem gebirgigen Bundesland wie Vorarlberg komme natürlich auch die begrenzte Menge an Baufläche hinzu, die das Preisniveau deutlich über den Bundesschnitt treibe.

Die Durchschnittspreise gebrauchter Einfamilienhäuser liegen laut Re/Max in allen Bezirken bei mindestens 340.000 Euro. Ein solches Preisniveau erreicht sonst nur das Bundesland Wien. Diese Preise summierten sich im Fünf-Jahres-Vergleich auf den Österreich-Rekord unter den Flächenbundesländern, also ohne Wien: die Preise sind in Vorarlberg um gut 50 Prozent gestiegen.

