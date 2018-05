Lkw-Lenker kippt brennende Mülladung aus

Weil er im Laderaum eine Rauchentwicklung bemerkte, hat ein Lkw-Lenker am Mittwoch in Altach seine gesamte Ladung Altmetall auf einer Freifläche ausgekippt. Polizei und Feuerwehr löschten den Brand.

Der 55-jährige Lkw-Lenker entdeckte gegen 12.00 Uhr die Rauchentwicklung in seinem Laderaum, als er sein Fahrzeug an einer Müllsammelstelle beim Bahnhof Altach belud. Daraufhin kippte er den gesamten Inhalt auf eine freie Fläche in der Nähe der Müllsammelstelle. Die Polizei Altach hielt das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr in Schach, die Feuerwehr Altach löschte den Brand dann komplett.