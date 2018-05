Danzer steigert Umsatz auf über 200 Mio. Euro

Das Laubholzunternehmen Danzer hat seinen Umsatz im Jahr 2017 um 6,5 Prozent auf 210 Mio. Euro steigern können. Grund dafür ist das Wachstum im Bereich Parkettdecklagen, berichtet das Unternehmen.

Noch nicht voll zum Tragen sei hingegen die Erweiterung in Frankreich gekommen: Dort wurde die Produktionskapazität um 20.000 m³ erhöht.

Danzer

Das Unternehmen Danzer mit Sitz in Dornbirn zählt zu den weltweit größten Produzenten von dekorativem Laubholz. Es beschäftigt an mehreren Standorten weltweit 1.600 Mitarbeiter und liefert seine Produkte in 76 Länder. Die wichtigsten Exportländer sind die USA, das Vereinigte Königreich, China und Deutschland.