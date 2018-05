Olympiasiegerin jagt in Götzis Europarekord

Das Hypo-Mehrkampfmeeting in Götzis kann wieder mit einer Weltklasse-Besetzung aufwarten. Das Veranstalterteam präsentierte am Mittwoch Details zum Starterfeld. Unter den Favoriten: Nafissatou Thima, die im Vorjahr hauchdünn am Europarekord vorbeigeschrammte.

Das Hypomeeting findet am 26. und 27. Mai in Götzis statt. Mit dabei - die „Creme de la Creme“ des Athletiksports. Gleich fünf von sechs Medaillengewinnern des Vorjahres sind mit am Start - mehr dazu in Hypomeeting: Vorjahressieger mit dabei.

Favorit im Zehnkampf ist Vizeweltmeister und Vorjahressieger Damian Warner aus Kanada. Die härtesten Konkurrenten kommen mit Kai Kazmirek und Rico Freimuth aus Deutschland. Im Siebenkampf führt der Weg zum Sieg nur über die belgische Olympiasiegerin Nafissatou Thima, die im Möslestadion im Vorjahr mit 7.013 Punkten nur hauchdünn am Europarekord vorbeigeschrammt ist.

Nicht dabei ist Weltmeister Kevin Mayer, der heuer bei der Europameisterschaft im August in Berlin an den Start geht. Österreich wird durch Jahrhunderttalent Sarah Lagger und Verena Preiner vertreten.

Dadic und Distelberger nicht dabei

Neben Hallen-WM-Silbermedaillengewinnerin Ivona Dadic lässt auch Dominik Distelberger das Mehrkampf-Meeting am 26./27. Mai in Götzis aus. Der Niederösterreicher laborierte an Achillessehnen-Problemen. Er befindet sich laut eigenen Angaben bereits auf dem Weg der Besserung. „Götzis kommt aber leider etwas zu früh, um dort eine ansprechende Leistung zu zeigen“, schrieb der 28-Jährige auf Instagram. Für Distelberger ist der Berlin-Zehnkampf das angestrebte große Ziel.

Dadic lässt in der Vorbereitung auf das Saison-Highlight, den Siebenkampf bei den Leichtathletik-Europameisterschaften im August in Berlin, Götzis aus und tritt stattdessen in Ratingen an (16./17. Juni).

Das Hypomeeting laboriert mittlerweile mit fast 600.000 Euro - je nach Leistungen werden über 100.000 Euro an Preisgeld ausbezahlt.

Links: