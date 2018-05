Neues Schlachtzentrum in Hohenems?

Vorarlberg könnte ein neues Schlacht- und Fleischverarbeitungszentrum in Hohenems bekommen: Die FPÖ schlägt den ehemaligen efef-Standort vor. Im Landwirtschaftsausschluss wurde der Vorschlag am Mittwoch diskutiert.

Es gibt zwar bereits einen Schlachthof in Dornbirn, doch der Pachtvertrag für diesen läuft nur noch dreieinhalb Jahre. Aus Sicht von FPÖ-Klubobmann Daniel Allgäuer muss daher schon jetzt über einen neuen Schlachtbetrieb nachgedacht werden - einerseits um die Wertschöpfung im Land zu halten und andererseits um das Tierwohl zu verbessern. Und dazu biete sich der ehemalige efef-Standort in Hohenems an: „Hier würde es Synergien geben, vor allem auch in Bezug auf die Landwirtschaftsschule in Hohenems.“

Zustimmung der ÖVP

Der Vorschlag der Freiheitlichen stößt bei der Volkspartei grundsätzlich auf Zustimmung - es gelte aber noch, Details zu klären, sagt der stellvertretende Vorsitzende des Landwirtschaftsausschusses, Josef Türtscher. Etwa, ob der Boden verfügbar sei und an welchem konkreten Standort das Zentrum entstehen solle. „Ich bin sehr dafür, dass man das intensiv prüft, dass wir eine große Schlachtmöglichkeit (...) umsetzen können“, sagt Türtscher.

Grüne: „Eine Variante“

Für Grünen-Landwirtschafts-Sprecher Daniel Zadra gehören alle Tiertransporte abgeschafft, vor allem Lebendtiertransporte: „Da geht es darum, dass man dann natürlich auch regional schlachten muss.“ Zuerst sei die Hofschlachtung in Betracht zu ziehen, und dann auch ein regionales Schlachtzentrum: „efef ist eine Variante“.

SPÖ will andere Standorte prüfen

Um kürzere Transportwege für die Tiere geht es auch SPÖ-Chefin Gabriele Sprickler-Falschlunger: „Es wäre sicher sinnvoll, wenn man eine Vermarktung gleich anschließen könnte.“ Der Vorschlag der FPÖ mache Sinn, man müsse aber auch andere Standorte prüfen. Nicht diskutiert wurde im Ausschuss über die Einführung einer Kennzeichnungspflicht für Fleisch. Dieses Thema wurde auf die nächste Sitzung verschoben.