Zentralmatura erstreckt sich über zwei Wochen

Am Donnerstag beginnt die Zentralmatura an den allgemeinbildenden und berufsbildenden höheren Schulen. Feiertagsbedingt zieht sie sich heuer über 14 statt rund zehn Tage.

Gründe dafür sind der oberösterreiche Landesfeiertag am 4. Mai, der eine österreichweite Prüfung an diesem Tag nicht möglich macht. In der Woche darauf sorgen Christi Himmelfahrt und der darauf folgende Fenstertag für eine Maturapause.

1.799 Schüler treten in Vorarlberg an

In Vorarlberg treten heuer insgesamt 1.799 Schüler aus 29 höheren Schulen bei der Matura an.

Der Auftakt erfolgt am Donnerstag mit den Klausuren in Deutsch - abgeschlossen wird am 17. Mai mit den Italienischprüpfungen.

Wer bei der schriftlichen Matura einen Fünfer bekommt, kann bei einer Kompensationsprüfung am 5. bzw. 6. Juni antreten und sich dort verbessern.

Voraussetzung zum Antritt bei der Matura sind eine vorwissenschaftliche Arbeit an den AHS bzw. eine Diplomarfbeit an den BHS.