Tödlicher Absturz mit Auto in Fontanella

In Fontanella im Großen Walsertal ist ein 18-Jähriger am Dienstagmorgen mit seinem Auto tödlich verunglückt. Laut ersten Polizeiangaben stürzte der Vorarlberger mit dem Wagen 50 Meter in die Tiefe und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der Vorarlberger war gegen 9.00 Uhr von Fontanella ins Ortsteil Türtsch auf einer kurvenreichen Straße unterwegs, als er aus unbekannter Ursache über den linken Fahrbahnrand hinaus kam und 50 Meter in die Tiefe stürzte. Der 18-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.