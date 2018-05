Motorradfahrer bei Unfall in Hard verletzt

Ein 61-jähriger Motorradfahrer ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Hard verletzt worden. Ein Autofahrer vor ihm setzte bei einer Kreuzung zurück, weil er falsch gefahren war - und übersah dabei den Motorradfahrer.

Ein 33-jähriger Mann aus Bregenz fuhr am Montagnachmittag in Hard mit seinem PKW auf der Rauholzstraße über die Kreuzung Apfelweg. Dort wollte er nach links abbiegen, da er jedoch an der Kreuzung vorbeigefahren war, musste er ein Stück rückwärtsfahren. Dabei übersah er den hinter ihm stehenden Motorradlenker, mit dem er kollidierte.

Dadurch stürzte der 61-jährige Mann mit seinem Motorrad auf die Seite und verletzte sich an Brust und Ellbogen. Er wurde mit der Rettung ins LKH Bregenz eingeliefert. Beide Lenker waren zum Unfallzeitpunkt nicht alkoholisiert.