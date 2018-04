Ländle-Klubs bekommen Bundesliga-Lizenzen

Die österreichischen Fußball-Bundesliga hat am Montag die Lizenz-Entscheidungen bekannt gegeben. Die beiden Vorarlberger Profiklubs - SCR Altach und Austria Lustenau - haben wie erwartet die Lizenz erhalten.

Sowohl Bundesligist Altach als auch Erstligist Austria Lustenau haben die Lizenz für die beiden höchsten Spielklassen in erster Instanz erhalten. Die Altacher ohne jede Auflage, bei der Austria bleibt die Finanz-Auflage bestehen. Sie müssen weiterhin einen quartalsmäßigen Bericht vorlegen.

Während in der Bundesliga alle zehn Vereine die Lizenz erhalten haben, wurden in der ersten Liga dem TSV Hartberg und dem Kapfenberger SV die Lizenz in erster Instanz verweigert. Somit wären die zweitplatzierten Hartberger derzeit nicht zum Bundesliga-Aufstieg berechtigt, die Steirer können aber bis zum 11. Mai beim Senat fünf der Bundesliga Prostet erheben.