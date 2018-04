Experten erwarten Zeckenplage

Der weitgehend milde Winter bot Zecken gute Voraussetzungen, sich zu vermehren. Deutsche Experten warnen daher vor einer Zeckenplage. Sie rechnen mit doppelt so vielen wie vergangenes Jahr und raten zur FSME-Impfung.

In Vorarlberg erkranken durchschnittlich zwei Personen an Frühsommer-Meningo-Enzephalitis, kurz FSME, sagt Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher. Die Krankheit wird durch ein Virus verursacht und verläuft schicksalhaft - man kann also nur die Symptome lindern, eine Heilung gibt es nicht. Schützen kann man sich nur mit einer Impfung.

Anders bei der 100-mal häufigeren Borreliose: Sie wird durch Bakterien verursacht und kann im Frühstadium mit Antibiotika gut behandelt werden, die Bakterien werden abgetötet. Erkennen kann man die Borreliose daran, dass ein paar Tage nach dem Biss ein runder roter Fleck entsteht, der mit der Zeit größer wird kann und in der Mitte abblasst. Wie überall gilt auch hier: Je früher erkannt, desto besser die Heilungschancen.

Kein Bundesland FSME-frei

Laut Reinhard Würzner von der Sektion für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie an der Medizinischen Universität Innsbruck sind fast alle bewohnbaren Regionen in Österreich von FSME-Zecken bevölkert. Im Grunde sei jeder gefährdet, der sich im Freien aufhalte, da es unmöglich sei, sich nur in sicheren Gebieten aufzuhalten.

Während es in Vorarlberg bis zum Jahr 2000 keine nachgewiesenen FSME-Fälle gab, gibt es mittlerweile auch hier Risikogebiete.

„Fast alle bewohnbaren Regionen in Österreich sind Endemiegebiet und daher ist im Grunde jeder gefährdet, der sich im Freien aufhält, da es unmöglich ist, sich nur in „sicheren“ Gebieten aufzuhalten.“

Links: