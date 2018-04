Springreiten: Rhomberg GP-Zweiter in Hagen

Springreiter Christian Rhomberg hat am Sonntag als Zweiter des Grand-Prix beim Vier-Sterne-Turnier in Hagen ein wertvolles Resultat erreicht. Der Sieg ging an Denis Nielsen aus Deutschland.

Mit Saphyr des Lacs musste Rhomberg nach zwei fehlerfreien Runden beim Auftakt der deutschen Riders Tour nur Nielsen mit Cashmoaker um 1,5 Sekunden den Vortritt lassen.