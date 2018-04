Vorarlbergs Altkatholiken sind selbstständig

Vorarlberg ist die 12. selbstständige altkatholische Gemeinde Österreichs. Am Samstag wurde dieser Akt in der Kapelle Mühlebach in Dornbirn gefeiert.

Die Altkatholiken Vorarlbergs stellten mit Johannes Okoro in den Jahren 2008 bis 2015 den österreichweiten Bischof. Mit seiner Emeritierung und Rückkehr ins Land wurde der Wunsch nach der Selbstständigkeit der Kirchengemeinde Vorarlberg geweckt. Okoro, der selbst Psychotherapeut ist, sieht in der Selbstständigkeit eine therapeutische Maßnahme: „Wir können nicht jahrelang Kinder sein, nicht? Man muss einmal erwachsen sein.“

Für seinen Nachfolger im Bischofsamt, Heinz Lederleitner, ist es nichts Ungewöhnliches, dass Bischöfe auch nach ihrer Emeritierung eine Rolle in der Gemeinde spielen, „weil unser Emeritierungsalter bei 65 liegt, und das ein Alter ist, in dem viele noch bei guter Gesundheit sind und auch unternehmungslustig.“

Wenter: Lange gehegter Wunsch

Der ehemalige Kirchenvorstand Anton Wenter sieht die Erfüllung eines Wunsches der 120 Mitglieder zählenden Kirchengemeinde Vorarlberg: „Es bedeutet einmal die Unabhängigkeit von Salzburg“, sagte Wenter - obwohl Salzburg nicht wirklich ein Problem gewesen sei. „Aber: Wer will irgendwo nicht selbstständig sein?“