Retuschiertes „Joint“-Bild: Fotograf will klagen

Die Affäre um ein retuschiertes Bild von Bundeskanzler Sebastian Kurz und Landeshauptmann Markus Wallner (beide ÖVP) nimmt eine neue Wendung: Der Fotograf des eingefügten Bildes will klagen.

Beim Besuch von Kanzler Kurz Anfang April ließen sich die beiden Spitzenpolitiker beim angeregten Gespräch in einem Gasthaus ablichten. Kurz darauf wurde das Foto auf Wallners Facebook-Seite veröffentlicht. Im Hintergrund war das Bild einer Frau zu erkennen, die gerade eine Zigarre raucht - welche man aber auch als Joint interpretieren konnte. Einige Tage später war das Bild im Hintergrund verschwunden, statt der qualmenden Frau zierte ein idyllisches Landschaftsbild die Wand hinter dem Kanzler und dem Landeshauptmann.

Facebook/Markus Wallner

Wetz: „Bedauerlicher Fehler“

Jetzt erhält die Geschichte eine neue Wendung: Der Fotograf des Landschaftsbildes droht laut Vol.at mit einer Klage und fordert die Entfernung des Bildes. Gegenüber dem ORF Vorarlberg bestätigt ÖVP-Landesgeschäftsführer Dietmar Wetz, ein Schreiben des Anwalts des Fotografen erhalten zu haben: „Es ist ein bedauerlicher Fehler unsererseits, und wir werden den Forderungen des Künstlers vollinhaltlich nachkommen.“

Man werde sowohl die Unterlassungserklärung veröffentlichen als auch den finanziellen Forderungen nachkommen, so Wetz. Sowohl die ÖVP als auch der Fotograf seien an einer außergerichtlichen Lösung interessiert.

Hohn und Spott im Netz

Auf Twitter wurde die Retuschieraktion einst mit Humor aufgenommen: Unter dem Hashtag #retouchierenwiekurz posteten zahlreiche Nutzer ihre eigene Version des Treffens, u.a. mit Pandas oder Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) im Hintergrund. Landeshauptmann Wallner entschuldigte sich schließlich via Facebook: Es handle sich um einen „bedauerlichen Fehler“ und werde so nicht mehr vorkommen - mehr dazu in Wallners Social Media-Team entfernt „Joint“.