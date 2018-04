IKEA-Rücktritt vom Kaufvertrag liegt nun vor

Nachdem IKEA angekündigt hat, sich nicht in Lustenau ansiedeln zu wollen, hat das Möbelhaus nun den formalrechtlichen Rücktritt vom Kaufvertrag an die Gemeinde geschickt. Das bestätigt Bürgermeister Kurt Fischer.

Stimmt der Landtag am 9. Mai nun für eine Änderung des Volksabstimmungsgesetzes, ist die Lustenauer Bürgerinitiative am Zug. Sie kann dann beantragen, dass die bereits angesetzte und trotzdem abzuhaltende Volksabstimmung zur IKEA-Ansiedlung abgesagt wird.

IKEA vom Kaufvertrag zurückgetreten

In die Causa Ikea kommt weitere Bewegung: Seit das Möbelhaus angekündigt hat, sich doch nicht in Lustenau ansiedeln zu wollen, sei an der formalrechtlichen Vertragsauflösung gearbeitet worden, teilte Ikea dem ORF mit.