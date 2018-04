Hohentwiel: Kritischer Rechnungshofbericht

Der Bundesrechnungshof hat das historische Dampfschiff Hohentwiel geprüft. Der Bericht kommt zu einem für die Gemeinde Hard wenig schmeichelhaften Ergebnis. Speziell die Funktion des Gastro-Geschäftsführers wird kritisch gesehen.

Betreiber des Dampfschiffs ist die „Hohentwiel Schifffahrts-Gmbh“. Mehrheitseigentümer ist mit 75,2 Prozent die Gemeinde Hard, den Rest hält der Verein „Internationales Bodensee-Schifffahrtmuseum“. Daneben gibt es noch eine „Gastro GmbH“, eine 100-prozentige Tochter der „Schiff GmbH“, die für die Bewirtung an Bord zuständig ist.

Der Rechnungshof kritisiert in seinem Bericht Gesellschafterverträge und sonstige Vereinbarungen, die zum Teil gänzlich fehlten. Insbesondere an der „Gastro-GmbH“ übt die Kontrollbehörde Kritik.

Geschäftsführer nicht öffentlich ausgeschrieben

Deren Gründung sei mehr oder wenig freihändig erfolgt, notwendige Beschlüsse von Muttergesellschaft und Marktgemeinde Hard würden fehlen. Zudem sei die Besetzung des Gastro-Geschäftsführers nicht öffentlich ausgeschrieben worden. Dieser Posten sei einfach mit dem Geschäftsführer der „Schiff-GmbH“ in Doppelfunktion besetzt worden.

Teilweise ohne Genehmigung des Aufsichtsrates

Mangels vertraglich festgelegter Befugnisse und Geschäftsordnungen hätten die Geschäftsführungen der Hohentwiel Gesellschaften teils mehr Rechte gehabt als die Harder Gemeindevertretung als Aufsichtsorgan. Geldflüsse, Kreditaufnahmen, Lohnerhöhungen und Prämienzahlungen seien teils ohne Genehmigung des Aufsichtsrates erfolgt.

Die Marktgemeinde Hard als Mehrheitseigentümerin räumt ein, dass diese Strukturen historisch gewachsen und in Folge zu wenig auf ihre Effizienz geprüft worden seien. Eine Änderung sei nun geplant, die Empfehlungen des Rechnungshofes würden umgesetzt werden.

Die Harder Bevölkerung hat im Dezember der Vorjahres bei der Volksabstimmung am deutlich gegen die Errichtung einer Steganlage für Passagierschiffe im Binnenbecken gestimmt. Nur ein Drittel der Wahlberechtigten nahm an der Volksabstimmung teil - mehr dazu in Hard: Klares Nein zu Steganlage im Binnenbecken