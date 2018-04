Zanoni-Streit: Land bringt Revision ein

Im Rechtsstreit mit Casino-Betreiber Peter Zanoni erhebt das Land Vorarlberg eine außerordentliche Revision beim Verwaltungsgerichtshof in Wien. Es geht dabei um Steuernachzahlungen in Millionenhöhe.

Zanoni, Betreiber von elf Concord Card Casinos (CCC) in Österreich, hat nach seinem jahrelangen Kampf gegen eine millionenschwere Steuernachzahlung in Vorarlberg einen Sieg vorm Höchstgericht errungen. Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) kippte die Kriegsopferabgabe und die Vergnügungssteuer in Vorarlberg, berichtete die „Presse“ am Donnerstag - mehr dazu inKriegsopferabgabe gekippt: Erfolg für Zanoni.

Legistik-Landesrätin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) hat am Freitag angekündigt, dass das Land beim Verwaltungsgerichtshof eine außerordentliche Revision erheben wird.

„Wir halten die vorgenommene Abweichung von der bisherigen Rechtsprechung ohne ausreichende Begründung für problematisch. Genau in diesem Punkt wollen wir Klarheit bekommen, ob die Auslegung des Landesverwaltungsgerichtes im Sinne des VwGH ist oder nicht“, so Schöbi-Fink.