Leere Pflegeheime, weil das Personal fehlt

Für viele Pflegeheime ist es beinahe unmöglich, Personal zu finden. Im vor einem Jahr eröffneten Heim in Koblach steht etwa ein ganzes Stockwerk leer, weil es nicht genügend Personal gibt. Der Job im Akutspital scheint vielen attraktiver.

Der Markt an Pflegekräften sei völlig ausgetrocknet, so Simone Fleisch, Pflegedienstleiterin im Pflegeheim Koblach. Das sei eine Auswirkung der Ausbildungspolitik in den vergangenen Jahren. Mittlerweile sei aber eine Verbesserung der Situation in Sicht, da sich viele Schüler in Ausbildung befinden würden. Daher werde die Situation in zwei bis drei Jahren wahrscheinlich anders aussehen, nimmt Fleisch an. Allerdings gebe es dann das Problem, dass eine Pensionierungswelle ansteht.

Beruf soll attraktiver werden

In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Schüler an der Krankenpflegeschule von rund 200 auf 330 gestiegen. Ein Großteil der Absolventen wird aber in einem Akutspital arbeiten. Hier scheint die Arbeit spannender zu sein, und die Zulagen sind besser. Dem gelte es entgegenzusteuern, so Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne). Man müsse sich anschauen, wie man die Arbeit in den Pflegeheimen attraktiver machen kann.

