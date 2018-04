Montjola-Weiher wird von Schlamm befreit

Der Montjola-Weiher in Thüringen wird derzeit mit Spezialbooten von Schlamm und Algen befreit. Kostenpunkt: 30.000 Euro. Die Initiative für die Aktion kam von einem Sportfischerverein.

In den vergangenen Jahrzehnten haben sich in dem Weiher immer mehr Sedimente und Schlamm abgesetzt. Das wiederum hat zu einem enormen Algenbewuchs geführt.

Montjola-Weiher: Von Algen befreit

