Schwerkranke: „Vergesst die Angehörigen nicht“

Über 200 Teilnehmer sind am Donnerstag zu einer Ethik-Tagung ins Landeskrankenhaus Rankweil gekommen. Im Mittelpunkt stand der Umgang mit Angehörigen von Schwerkranken oder Sterbenden. Das sei auch für den Heilungsprozess bedeutsam.

Zu den Teilnehmern der Tagung „Ghörig angehörig ...vergesst die Angehörigen nicht!“ zählten Ärzte, Pflegepersonal, Seelsorger und Hospizmitarbeiter.

Wenn jemand schwer erkrankt, ist das nicht nur für die betroffene Person selbst eine schwierige Situation, sondern für das gesamte Umfeld. Denn die Angehörigen von Kranken leiden in den meisten Fällen mit. Auch aus medizinischer Sicht spielen Angehörigen eine wichtige Rolle - etwa als seelische Stütze im Heilungsprozess.

„Einfühlungsvermögen von großer Bedeutung“

Im Alltag verlaufen Begegnungen und Gespräche zwischen Menschen in der Regel leicht und verständlich ab. Anders verhält es sich, wenn Ärzte auf schwerkranke oder sterbende Menschen und deren Angehörige treffen. Dann werde Kommunikation zur Herausforderung, sagt Raoul Pinter, Radioonkologe am LKH Feldkirch.

Aus seiner Sicht ist das Einfühlungsvermögen sehr wichtig. Man müsse sich in sein Gegenüber hineinfühlen und sich die Frage stellen, wie man sich selbst in so einer Situation fühlen würde.

„Das Leben als endlich begreifen“

Es sei wichtig, Leben als endlich zu begreifen, statt Therapien unnötig in die Länge zu ziehen - diese Auffassung vertritt die Medizin-Ethikerin Barbara Friesenecker von der Universitätsklinik Innsbruck. Sie plädiert für ein Sterben in Würde, ohne Stress und Angst. Wenn Angehörige die Sterbenden gut in den Tod begleiten, sei es auch für die leichter, den Tod zu akzeptieren.