Mit Luftdruckpistole öfters auf Mann geschossen

Drei Männer sind am Mittwochabend bei der ÖBB-Haltestelle in Klaus in Streit geraten. Dabei schoss ein 24-Jähriger mehrmals mit einer Luftdruckpistole auf seinen Kontrahenten und verletzte ihn im Kopf-, Bauch- und Rückenbereich.

Zwei Männer im Alter von 22 und 24 Jahren trafen sich mit einem 42-Jährigen gegen 20.00 Uhr bei der Haltestelle. Als die Männer in Streit gerieten, schoss der 24-Jährige mehrmals mit einer Luftdruckpistole auf den 42-Jährigen. Danach flüchteten die beiden jüngeren Männer. Sie konnten kurz darauf jedoch von der Polizei festgenommen werden.

Hintergründe sind unklar

Der 42-Jährige wurde mit Verletzungen an Kopf, Bauch und Rücken ins Krankenhaus eingeliefert. Er konnte das Spital inzwischen wieder verlassen. Die Hintergründe für den Streit stehen noch nicht fest. Die beiden Beschuldigten wurden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Zum Tatzeitpunkt hielten sich drei Frauen am Bahnsteig auf. Sie werden gebeten, sich als Zeugen bei der Polizei zu melden.