Tennis: Paszek bei Comeback chancenlos

Nach langer Verletzungspause hat Tennisspielerin Tamira Paszek am Mittwoch in Wiesbaden wieder ein Turnierspiel absolviert. Von Erfolg war das Comeback der 27-Jährigen aber nicht gekrönt. Sie unterlag ihrer Gegnerin klar in zwei Sätzen.

Paszek feierte beim ITF-Turnier in Wiesbaden nach einjähriger Verletzungspause ihre Rückkehr auf den Tennisplatz. Zum Auftakt bekam es die Dornbirnerin mit der 18-jährigen Ukrainerin Katarina Zavatska, der Nr. 275 der Welt, zu tun. Paszek blieb in dem Duell chancenlos und unterlag nach nur etwas mehr als einer Stunde mit 1:6 und 1:6.