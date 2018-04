„Holmi“: Neue Online-Taxi-App aus Dornbirn

Ab Freitag gibt es in Vorarlberg ein neues Fahrdienstangebot. Über die Smartphone-App „Holmi“ wird es möglich sein, sich schnell und einfach einen Fahrer zu bestellen. Dafür arbeitet das Dornbirner Start-Up mit Taxi-Unternehmen zusammen.

Mit der neuen App soll es künftig mit einem Klick am Handy möglich sein, ein Fahrzeug zu bestellen, das einen dorthin bringt, wohin man möchte. Laut „Holmi“-Gründer Jürgen Gunz profitiert der Fahrgast vom transparenten Preissystem. Bereits vor der Buchung erfahre er den geschätzten Fahrpreis, den er dann via App über Kreditkarte oder bar im Taxi selbst bezahlen kann. Zudem schlage die App die schnellste Wegstrecke vor, sagte Gunz.

Ausweitung auf ganz Österreich geplant

Was bisher nur in großen Städten angeboten wird, soll jetzt auch in Vorarlberg funktionieren, ist Gunz überzeugt. Die Fahrer seien lokale Taxi-Unternehmen, über die auch die Abrechnung erfolge, sagt Gunz. Der Preis sei gesetzlich geregelt. Der Kunde bezahle also genau das, was auf dem Taxometer steht.

Holmi

Der Service steht Tag und Nacht zur Verfügung. Abrufbar ist er vorerst in Dornbirn, Hohenems, Bregenz, Feldkirch und den umliegenden Gemeinden. Eine Ausweitung auf Tirol ist laut Gunz nach einer kurzen Testphase in den nächsten Wochen geplant. Die restlichen Bundesländer würden bis Ende des Jahres folgen.