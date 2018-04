Brand bei Abbrucharbeiten in Nüziders

In Nüziders ist es am Mittwochnachmittag zu einem Brand in einem ehemaligen Betonwerk gekommen. Laut Feuerwehr haben sich bei Abbrucharbeiten Gummimatten entzündet. Das Feuer war rasch unter Kontrolle, verletzt wurde niemand.

Das Feuer ist gegen 14.45 Uhr in einem Kiesförderschacht ausgebrochen. Laut Christoph Walser, Kommandant der Feuerwehr Nüziders, haben Schneidebrenner, die für die Abbrucharbeiten verwendet wurden, Gummimatten entzündet. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung.

Die Feuerwehr Nüziders war mit 35 Mann im Einsatz und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Unterstützung kam von der Feuerwehr Bludenz, die mit zehn Mann und einer Drehleiter anrückte. Bei dem Vorfall wurden keinen Personen verletzt.