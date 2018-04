Pkw prallt gegen Hauswand - Lenker tot

Ein 73-jähriger Schweizer Pkw-Lenker ist in der Nacht auf Mittwoch in St. Anton im Montafon tödlich verunglückt. Er stürzte mit seinem Fahrzeug eine Böschung hinab und prallte gegen eine Hauswand.

Der Schweizer fuhr laut Polizeiangaben um 2.15 Uhr von Bludenz kommend taleinwärts. In St. Anton geriet sein Fahrzeug aus unbekannter Ursache über den rechten Fahrbahnrand, stürzte über eine steile Böschung und krachte nach etwa 40 Metern in ein Wohnhaus. Der 73-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.