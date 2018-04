Rechtsausschuss diskutiert „Lex Lustenau“

Im Rechtsausschuss des Landtages soll am Mittwoch eine Gesetzesänderung beschlossen werden, die eine Abstimmung zum IKEA-Standort in Lustenau verhindern soll. Sie soll stattfinden, obwohl IKEA das Projekt gestoppt hat.

Das geltende Gesetz sieht bislang keine Absagemöglichkeit für eine Volksabstimmung vor. Um selbige zu schaffen, ist ein Zusatz für das bestehende Landesgesetz geplant, erklärt der Vorsitzende des Rechtsausschusses, der ÖVP-Abgeordnete Thomas Winsauer.

Dieser sehe vor, dass künftige Initiatoren von Volksabstimmungen bis zu zehn Tage vor dem Termin der Abstimmung eine Absage bei der Gemeinde beantragen können. Und zwar dann, wenn - wie im Fall von IKEA - die Geschäftsgrundlage nicht mehr gegeben ist. Dann muss die Gemeindewahlbehörde prüfen, ob eine Absage zulässig ist.

Frühstück geht von Zustimmung aus

ÖVP-Klubobmann Frühstück geht davon aus, dass mit dieser Vorlage alle Parteien mitgehen könnten. Er sieht gute Chancen auf Einstimmigkeit. Beschlossen werden soll die Änderung dann im Landtag am 9. Mai. Früh genug also, dass die Abstimmung in Lustenau noch abgesagt werden könnte.

IKEA zog zurück

Zuletzt gab IKEA Österreich bekannt, das Projekt in Lustenau auf Eis zu legen. Der langwierige Etablierungsprozess, die schwierige Verkehrssituation und eine grundlegende Veränderung der Konzernstrategie hätten zu der Entscheidung geführt. Trotzdem müsste die von einer Bürgerinitiative initiierte Volksabstimmung über das Projekt durchgeführt werden.

