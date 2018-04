„Abgekartetes Spiel mit Mindestsicherung“

Die Mindestsicherung sorgt für Streit zwischen Bund und Ländern. Die Vorarlberger Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker wirft (Grüne) Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ein abgekartetes Spiel vor.

Die Länder und Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) wollten eigentlich bis Juni einen Vorschlag für ein bundesweit einheitliches Mindestsicherungsmodell ausarbeiten. Am Dienstag kündigte aber Bundeskanzler Sebastian Kurz an, dass er nicht auf die von den Sozialreferenten für Ende Juni angekündigten Reformvorschläge warten möchte, sondern selbst mit 1. Juni einen Begutachtungsentwurf vorlegen werde. Mehr dazu in Mindestsicherung: Kurz macht Ländern Druck.

Für die Vorarlberger Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne) ist das eine Brüskierung der Länder und der Sozialministerin Hartinger-Klein. Und noch weiter: Wiesflecker wirft Kurz ein abgekartetes Spiel vor.

„Nicht zufällig nach Landtagswahl“

Wiesflecker geht davon aus, dass der Vorschlag für die Grundsatzgesetzgebung bereits seit längerem in der Schublade liege. Und weiter: Es sei wohl kein Zufall, dass dieser Vorschlag jetzt, nach der Landtagswahl in Salzburg, an die Öffentlichkeit gehe. Nun müsse man abwarten was in dieser Grundsatzgesetzgebung vorgegeben werde. Wiesflecker geht davon aus, dass der Bund einen verfasssungskonformen Vorschlag vorlegen werde.

Was Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) von der Ankündigung des Kanzlers hält, ist nicht bekannt. Er wollte sich am Dienstag auf Anfrage des ORF Vorarlberg dazu nicht äußern.