Raiffeisenbank legt Rekordgewinn hin

Die Raiffeisenlandesbank hat zum 200-jährigen Jubiläum in Vorarlberg das beste Ergebnis der Geschichte hingelegt. Der Gewinn der Raiffeisen-Gruppe ist laut Vorstand Jürgen Kessler um 30 Prozent gestiegen.

Der Vorstandsvorsitzende der Raiffeisenlandesbank, Wilfried Hopfner, legte am Dienstag für die gesamte Gruppe eine sehr gute Bilanz vor. Der Gewinn der Landesbank mit den 20 selbstständigen Raiffeisenbanken konnte um mehr als zehn Prozent auf rund 62 Millionen Euro gesteigert werden, die Eigenmittel sind um mehr als sechs Prozent gewachsen. Positiv seien auch die Entwicklungen bei Kundeneinlagen und Krediten, sagt Direktor Hopfner. Insgesamt wurden in Vorarlberg 1,1 Milliarden für Kredite an Unternehmen und Private ausgegeben.

Minus bei Wertpapieranlagen

Ein Minus gab es lediglich bei den Wertpapieranlagen, die um 1,3 Prozent zurückgegangen sind. Die Kunden seien nach der Finanzkrise noch sicherheitsorientiert unterwegs, sagt Hopfner.

Besonderheit im Risikogeschäft

Eine Besonderheit gab es im Risikogeschäft, berichtet Vorstand Michael Alge. Hier gebe es derzeit ideale Voraussetzungen. Das Risikoergebnis auf Kundenforderungen sei für die gesamte Raiffeisen Landesgruppe positiv gewesen. Es seien vier Millionen mehr an Wertberichtigungen aufgelöst als neue gebildet worden, sagt Alge.

Kapitalquote ist auf mehr als 17 Prozent gestiegen

Die Raiffeisenlandesbank konnte also das beste operative Ergebnis einfahren mit rund 21 Millionen Euro. Die wirtschaftlich wichtige Kennzahl der Kapitalquote ist auf mehr als 17 Prozent gestiegen. Für das laufende Jahr rechnet Vorstandsdirektor Hopfner wieder mit einem positiven Ergebnis und steigenden Zinsen.