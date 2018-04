Gassner wird neuer Doppelmayr-Geschäftsführer

Gerhard Gassner wird neuer Geschäftsführer der Vorarlberger Doppelmayr Seilbahn GmbH. Der 43-Jährige folgt in dieser Funktion Anton Schwendinger nach, der krankheitsbedingt aus dem Unternehmen ausscheidet.

Der 43-jährige Wirtschaftsingenieur und Maschinenbauer, Gerhard Gassner, folgt in dieser Funktion Anton Schwendinger nach, der krankheitsbedingt aus dem Unternehmen ausscheidet, teilte Doppelmayr am Dienstag in einer Aussendung mit. Die Übergabe wird im Laufe des Jahres 2018 stattfinden. Schwendinger werde das Unternehmen aber weiterhin beratend unterstützen.

Neue Geschäftsführung ab 1. Jänner 2019

Die Geschäftsführung der Doppelmayr Seilbahnen GmbH setzt sich somit spätestens per 1. Jänner 2019 aus Thomas Pichler (Vertrieb, Marketing und Technik) sowie Gerhard Gassner (Produktion, Verwaltung, Finanzen) zusammen.

Doppelmayr Seilbahnen GmbH

Gassner: „Seilbahnen im Blut“

Gassner ist seit 2004 Geschäftsführer des elterlichen Betriebs, der Gassner Stahlbau GmbH. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Bürs baut Sessel und Stützen für Seilbahnen und ist ein langjähriger Partner und Teil der Doppelmayr Gruppe. Gassner habe somit „die Seilbahn schon seit Kindesbeinen im Blut“, hieß es in der Presseaussendung. Der Wechsel in die Doppelmayr-Geschäftsführung sei für ihn eine „spannende Herausforderung“. Gerhard Gassner ist 43 Jahre alt, verheiratet und Vater zweier Kinder. Nach der HTL hat er an der TU Graz Wirtschaftsingenieurwesen/Maschinenbau studiert.

Gassner wird innerhalb der Unternehmensleitung für die Bereiche Produktion, Verwaltung und Finanzen zuständig sein. Für die Bereiche Vertrieb, Marketing und Technik zeichnet Thomas Pichler verantwortlich.

Link: