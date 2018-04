Bregenz: Weniger Schulden als vorgesehen

Die Landeshauptstadt Bregenz hat, dank der guten Wirtschaftslage, 2017 weniger Schulden gemacht als vorgesehen. Dennoch kritisiert Bürgermeister Markus Linhart einmal mehr den Finanzausgleich.

Am Montagvormittag hat der Bregenzer Bürgermeister Markus Linhart (ÖVP) den Rechnungsabschluss für die Landeshauptstadt Bregenz für das Jahr 2017 vorgestellt. Die gute Nachricht: Bregenz hat aufgrund der guten Steuereinnahmen weniger Schulden gemacht als vorgesehen.

Weniger Schulden durch Mehreinnahmen

Markus Linhart teilt das vergangene Jahrzehnt finanziell in drei Phasen ein: Zuerst, von 2009 bis 2011 habe Bregenz Schulden machen müssen, in Folge der großen Wirtschaftskrise. Von 2012 bis 2016 habe man dann schwarze Zahlen geschrieben. 2017 habe Bregenz erstmals wieder Schulden gemacht, sagt Linhart.

In einem Ausmaß von 3,2 Millionen Euro. Veranschlagt sei aber etwa das Dreifache gewesen. Vor allem Mehreinnahmen hätten dazu geführt, dass die neuen Schulden weniger hoch seien als veranschlagt. Man habe das Geld für, wie Linhart sagt, außergewöhnlich hohe Investitionen verwendet, etwa bei der Schule in Schendlingen.

Linhart übt erneut Kritik an Finanzausgleich

Trotz der positiven Entwicklung ist Linhard mit dem Finanzausgleich, also der Verteilung der Steuergelder zwischen Bund, Ländern und Gemeinden nach wie vor nicht zufrieden. Schön öfters hatte er den Finanzausgleich kritisiert. Und zwar würden Bregenz die zentralörtlichen Funktionen, die die Stadt auch für andere Gemeinden mit ausübt, nicht ausreichend abgegolten.

Beispielsweise habe Bregenz das „Glück“, dass es viele Landeseinrichtungen beherberge, so Linhart. Etwa die Landesregierung - mit einer der größten Arbeitgeber in Vorarlberg. Allerdings seien Landeseinrichtungen per Gesetz von der Kommunalsteuer befreit, nehmen aber trotzdem die Infrastruktur der Stadt in Anspruch, so der Bürgermeister. In Summe entspreche das einem Volumen von rund 2,2 Millionen Euro.

Für Linhard seien Posten wie dieser die Ursache für die angespannte Finanzlage der Landeshauptstadt.