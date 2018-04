Waldbrände sorgten für Feuerwehreinsätze

Zwei Waldbrände und der Brand eines großen Holzstapels sorgten für Feuerwehreinsätze am Wochenende. Neben einem Waldbrand in der Nenzinger Schlucht, geriet auch eine Waldlichtung in Ludesch in Brand. Und in Bregenz musste die Feuerwehr ebenfalls ausrücken.

Am Sonntagabend wurde gegen 21.00 Uhr starke Rauchentwicklung im Bereich Ludesch Unterau/Oberau gemeldet. Eine Waldlichtung hatte auf einer Fläche von 400 Quadratmetern Feuer gefangen. Die Brandursache ist noch unklar. Für die Löscharbeiten waren die Feuerwehren Nüziders, Thüringen und Ludesch im Einsatz.

Holzstapel brannte lichterloh

In Bregenz fing in der Nacht auf Montag aus unbekannter Ursache ein großer Holzstapel Feuer. Zwei Personen, die sich gerade beim Fluher Aussichtsspunkt befanden, meldeten den Brand bei der Polizei. Die Feuerwehren Bregenz Stadt, Bregenz Fluh, Bregenz Rieden und Hörbranz konnten den Brand löschen. Neben dem Holzstapel wurden laut Polizei einige Bäume leicht beschädigt.

Brand in der Nenzinger Schlucht

Im Bereich der Mengschlucht in Nenzing kam es bereits am Samstagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz. In der Nenzinger Schlucht hatten Laub, Gras und Äste hatten Feuer gefangen. Das Feuer konnte nach Angaben der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden - mehr dazu in Waldbrand in Nenzinger Schlucht (vorarlberg.ORF.at; 21.4.2018)

