Polizei sucht Zeugen nach Motorradunfall

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Motorradunfall, bei dem ein 50-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 17.00 Uhr in Schoppernau.

Vier Motorradfahrer waren laut Polizei von Schröcken kommend in Richtung Schoppernau unterwegs. In einer unübersichtlichen Kurve kam der Gruppe ein Auto entgegen. Der letzte Fahrer der Gruppe gab an, dass er aufgrund des Autos ausweichen musste. Dabei kam der 50-Jährige zu Sturz und verletzte sich schwer.

Der Motorradlenker wurde mit dem Rettungshubschrauber Gallus 2 ins Krankenhaus geflogen. Zeugen des Unfalles oder Personen die Angaben zu dem unbekannten Auto machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Au in Verbindung zu setzen.