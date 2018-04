Wallner gratuliert Haslauer zu ÖVP-Wahlsieg

Nach dem fulminanten Wahlsieg der ÖVP bei der Salzburger Landtagswahl spricht Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) von einem „sehr sensationellen Ergebnis“ und gratuliert seinem Amtskollegen Wilfried Haslauer.

Vorarlbergs Landeshauptmann Wallner sieht das Wahlergebnis als starkes Signal aus dem Westen, was ihn besonders freue. FPÖ-Landesparteiobmann Reinhard Bösch gratuliert indessen der FPÖ Salzburg. Spannend werde jetzt zu beobachten sein, ob Landeshauptmann Haslauer bereit zu einer Koalition der Wahlsieger sei, oder ob er trotz der desaströsen Wahlniederlage der Grünen weiter an Schwarz-Grün festhalte.

Rauch wünscht sich Grüne in der Regierung

Grünen-Sprecher Johannes Rauch sieht das anders. Gut sei das Ergebnis der Grünen nicht, aber eine Katastrophe schaue auch anders aus. Rauch würde sich - wenn sich das ausgeht - die Grünen erneut in der Regierung wünschen.

SPÖ-Landesvorsitzende Gabi Sprickler-Falschlunger spricht von einem unerfreulichen Ergebnis. Bei der SPÖ habe man sich wenigstens leichte Zugewinne erhofft. NEOS-Landessprecherin Sabine Scheffknecht sieht den Einzug von NEOS in den Landtag als großen Erfolg. NEOS schlage zunehmend auch außerhalb der großen Städte Wurzeln.

Fulminanter Wahlsieg der ÖVP

Ein fulminanter Wahlsieg der ÖVP, ein knappes Rennen um Platz zwei zwischen SPÖ und FPÖ, Grüne und NEOS schaffen den Einzug in den Landtag: So lässt sich das Ergebnis der Landtagswahl am Sonntag in Salzburg zusammenfassen - mehr dazu in salzburg.ORF.at