Konkurrenzkampf um Wellness-Gäste

Das Erlebnisbad Aquaria im deutschen Oberstaufen - gleich hinter der Vorarlberger Grenze - wird um rund 4,5 Mio. Euro umgebaut. Mit ein Grund dafür ist laut Geschäftsleitung, dass in Lindau eine neue Therme entstehen soll.

Die Pläne, in Lindau eine riesige neue Therme um über 20 Millionen Euro zu errichten, bleiben in der Region nicht ohne Folgen: Das Aquaria in Oberstaufen, das heuer sein 25-jähriges Jubiläum feiert, will nachrüsten und plant einen neuen Saunabereich.

Rund 4,5 Millionen Euro soll der neue Umbau kosten. Man müsse sich jetzt konkurrenzmäßig ranhalten, sagte Geschäftsführerin Heidi Köberle auf ORF-Anfrage. In einem Jahr, nach der Wintersaison, wolle man das Alleinstellungsmerkmal des Aquaria stärken - eine spezielle Hanglage mit Fernsicht in die Berge.

Fertigstellung Ende 2019

Der Außenbereich wird komplett umgestaltet, eine dritte Sauna wird gebaut und ein großer Ruheraum mit Panoramasicht soll entstehen. Köberle hofft, dass die Bauarbeiten bis Dezember 2019 abgeschlossen sind.

