400 verletzte Mountainbiker pro Saison

Pro Saison verletzen sich rund 400 Mountainbiker in Vorarlberg bei Stürzen - das geht aus einer Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) hervor. Experten raten zum Saisonstart zu Sicherheitschecks.

Die Technik bei Mountainbikes und Fahrrädern wird immer komplexer: Die meisten Zweiräder verfügen mittlerweile über Scheibenbremsen und diese sollten regelmäßig - besonders aber zum Saisonstart - überprüft werden, sagt Lutz Schmelzinger, Fahrradlehrer im Aktiv-Zentrum Bregenzerwald. Der erste Blick gehöre also den Bremsbelägen - sollten diese bis auf die Federn runtergefahren sei, sei es höchste Zeit, sie zu tauschen, rät Schmelzinger.

Bei metallischem Kratzen gehörten die Beläge erneuert. Aber auch neue Bremsen haben laut Schmelzinger so ihre Tücken. Neue Scheibenbremsen sollte man vorsichtig einbremsen, das bedeute, die Beläge nicht zu heiß werden zu lassen bei den ersten Bremsungen. Bei längeren Bergabfahrten rät der Fahrradlehrer zudem, die Bremse nicht dauerhaft schleifen zu lassen, weil das zu einer Überhitzung der Beläge führen könne.

Rat: Vorsichtig in die neue Saison starten

Nach dem Winter gehören laut dem Experten auch die Reifen auf Risse und Schäden kontrolliert sowie die Schaltung eingestellt, um das Unfallrisiko zu minimieren. Genauso wie das Fahrrad müssten aber auch Mountainbiker und Radfahrer nach dem Winter wieder in die Gänge kommen - deshalb gelte es, vorsichtig in die neue Saison zu starten. Bekannte Strecken etwa könnten sich im Winter verändert haben, gibt Schmelzinger zu bedenken.

E-Mountainbike: Fahrtechnik erlernen

Seit Jahren geht der Trend zum E-Mountainbike: Wie das KFV erhoben hat, ist jeder zehnte Mountainbike mit Strom-Unterstützung unterwegs. Dadurch können aber auch ungeübte und schwächere Radfahrer leichter in die Berge fahren, was die Unfallzahlen in die Höhe treibt. Umso wichtiger ist es laut Experten, vorab die richtige Fahrtechnik zu erlernen. Die Initiative Sicheres Vorarlbergbietet regelmäßig solche Trainings an.

