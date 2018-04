RTG zum dritten Mal „Steuerberater des Jahres“

Die Steuerberatungsgesellschaft RTG ist am Donnerstagabend in den Wiener Sofiensälen vor rund 250 geladenen Gästen zum dritten Mal in Folge zum Vorarlberger „Steuerberater des Jahres“ gekürt worden.

Der Publikumsaward gilt als begehrtes Gütesiegel der Branche und wird von „Die Presse“ und der IFA-Finanzgruppe jährlich verliehen.

"Dieses Triple ist eine schöne Anerkennung unserer bisherigen Bemühungen und gleichzeitig Ansporn, uns weiterhin für unsere Klienten mit höchstem Engagement einzusetzen“, so die RTG-Partner.

IFA

RTG beschäftigt an ihren Standorten Dornbirn, Riezlern und Wien mehr als 80 Mitarbeiter.

Link: