Traktor entwendet und in Graben gestürzt

Drei Männer haben in der Nacht auf Sonntag in Hirschau einen Traktor unbefugt in Betrieb genommen. Sie kamen damit von der Straße ab und stürzten in einen Graben. Ein 19-Jähriger wurde dabei schwer verletzt.

Die drei Männer im Alter von 19, 25 und 30 Jahren waren nach dem Feuerwehrfest in Schnepfau gegen 3.45 Uhr auf der Gemeindestraße in Richtung Hirschau unterwegs. Bei einem Stadel in Hirschau nahmen sie nach Angaben der Polizei den dort abgestellten Traktor unbefugt in Betrieb und fuhren in Richtung Mellau.

Bei der Linkskurve vor der Einmündung in die L200 kam der Traktor rechts von der Straße ab und stürzte in den Straßengraben. Dabei erlitt der 19-Jährige schwere Verletzungen - er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus nach Bregenz eingeliefert. Die beiden anderen Männer wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Dornbirn gebracht.

Am Traktor entstand schwerer Sachschaden. Wer das Fahrzeug gelenkt hatte, sollen die Ermittlungen zeigen.

28-jähriger Motorradfahrer in Au verletzt

Ebenfalls zu einem Unfall im Bregenzerwald kam es am Samstagabend gegen 17.30 Uhr in Au. Ein 28-jähriger Mann aus München war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Motorrad als erster einer dreiköpfiger Motorradgruppe auf de L193 von Au kommend in Fahrtrichtung Damüls unterwegs.

In einer Rechtskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache über die Fahrbahnmitte und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto einer 51-Jährigen Tirolerin. Der Motorradlenker stürzte und verletzte sich unbestimmten Grades. Der nachkommende Motorradfahrer - ein 50 Jahre alter Mann aus München - konnte sein Motorrad nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem auf der Fahrbahn liegenden Motorrad. Er stürzte ebenfalls, blieb aber unverletzt. Eine Mitfahrerin im Auto erlitt leichte Verletzungen, der 28-Jährige Motorradlenker wurde mit dem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.