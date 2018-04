Waldbrand in Nenzinger Schlucht

Im Bereich der Mengschlucht in Nenzing ist es Samstagnachmittag zu einem Waldbrand gekommen. Das Feuer konnte nach Angaben der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Laut Ricky Buschenreithner von der Feuerwehr Nenzing meldeten Passanten gegen 14.13 Uhr eine Rauchentwicklung in der Mengschlucht in der Parzelle Bazuelrütte. Die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle habe - wegen der derzeitigen Trockenlage und erhöhten Waldbrandgefahr - daraufhin gleich auch die Feuerwehren Nüziders und Frastanz mitalarmiert, so Buschenreithner.

Die Einsatzkräfte fanden bei ihrem Eintreffen einen Bodenbrand im Ausmaß von etwa 100 Quadtratmetern vor - Laub, Gras und Äste hatten Feuer gefangen.

Absicherung durch Bergrettung

Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund des steilen Geländes schwierig, schildert Buschenreithner. Die Bergrettung leistete Hilfe und sicherte die Feuerwehreinsatzkräfte von oben mittels Seilen ab. Weitere Einsatzkräfte führten die Löscharbeiten von der Geländekante aus durch. Der Einsatz dauerte laut Buschenreithner insgesamt zwei Stunden. Die Alarmierung habe hervorragend funktioniert, lobt er. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei geht davon aus, dass sich das Feuer durch die Selbstentzündung eines Blätterhaufens entfachte.

