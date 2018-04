Rauchverbot bis 18 kommt

Erstmals seit Bestehen der Republik werden die Jugendschutzgesetze der Bundesländer vereinheitlicht. In Vorarlberg wird dadurch das Rauchverbot bis 18 eingeführt und auch die Ausgehzeiten für Jugendliche werden geändert.

Bei einer Sitzung der Jugend-Referenten der neun Landesregierungen mit ÖVP-Jugendministerin Juliane Bogner-Strauß wurde die Vereinheitlichung am Freitag vereinbart.

Bei den Ausgehzeiten der 14- bis 16-Jährigen ziert sich das Land Oberösterreich noch, da es sich nicht damit abfinden will, dass sie erst um 1.00 Uhr zuhause sein müssen. In allen anderen Punkten sei man sich einig, berichtet der Jugendreferent der Vorarlberger Landesregierung, Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP).

Rauchverbot bis 18

Beim Rauchverbot wird es in Vorarlberg zu einer Änderung kommen. Die Altersgrenze wird von 16 auf 18 angehoben, sagt Wallner.

Änderungen bei den Ausgehzeiten

Auch bei den Ausgehzeiten wird Vorarlberg sein Gesetz ändern. In Zukunft gebe es nur noch drei Stufen, sagt Wallner. Bis 14 Jahre gilt eine Ausgehzeit bis 23.00 Uhr. Von 14 bis 16 müssen die Jugendlichen um 1.00 Uhr zu Hause sein und ab 16 können Jugendliche die ganze Nacht auswärts verbringen.

Keine Änderungen beim Alkohol

Beim Alkohol braucht es in Vorarlberg keine Änderung, künftig gilt bundesweit: Alkohol gibt es grundsätzlich ab 16, gebrannte Getränke erst ab 18. Das Ganze soll jetzt in die Landtage, um diese Einigung in die jeweiligen Landesgesetze einzuarbeiten. Gelten sollen die Bestimmungen laut Wallner ab 1. Jänner 2019.