Demonstration gegen Bildungspolitik

Die Plattform für Reformpädagogische Initiativen & Mehr (PRIM) veranstaltet am Freitagnachmittag in Bregenz eine Demonstration gegen die Bildungspolitik der Bundesregierung. Die Forderung: Alle Kinder sollen die gleichen Chancen haben.

Mit zerschnittenen Herrenanzügen ziehen die Demonstranten um 14.00 Uhr auf den Bregenzer Kornmarktplatz. Sie wollen damit verdeutlichen, dass die türkis-blaue Bundesregierung mit ihrer Bildungspolitik Chancen-Abschneiderei betreibt.

„Von Objektivität sowas von weit entfernt“

Sabine Jochum-Müller vom Vorstand des Landeselternverbands engagiert sich seit Jahren für eine Schule für alle. Sie wirft der Bundesregierung vor, all diese Bemühungen zunichte zu machen. „Dieses Aussieben, dass die Besten weggenommen werden, hat einfach viel stärkere Auswirkungen als früher auf die jetzigen Mittelschulen, weil wirklich ganz wenige schulisch leistungsstarke Kinder in der Mittelschule bleiben.“

Dass die Ziffernnoten wieder eingeführt werden, ist für Jochum-Müller ein weiterer Rückschritt. Es gebe große Unterschiede in der Bewertung: „Das ist von Objektivität sowas von weit entfernt.“

Kritik an Deutschklassen

Die Demonstranten wollen auch aufzeigen, dass die verpflichtenden separaten Deutschklassen nicht den gewünschten Erfolg bringen. Migrantenkinder würden am besten und schnellsten Deutsch lernen, wenn sie in der Klasse sitzen, nicht in gesonderten Gruppen, sagt Jochum-Müller. Das sei auch wissenschaftlich bewiesen: „Die werden sich kaum mit den anderen in diesen wenigen Stunden wirklich anfreunden können.“ Damit vergebe man eine große Chance auf Integration.

Damit ein normaler Unterricht möglich ist und die Kinder individuell gefördert werden können, braucht es aber auch mehr Personal, sagt sie. Das sei aber mit den Sparplänen der Bundesregierung nicht vereinbar.