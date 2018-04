Auto stürzt in Bach - Mädchen verletzt

In Reuthe sind am späten Donnerstagnachmittag eine Frau und ein Mädchen mit einem Golfcaddy in einen Seitenbach der Bregenzerach gestürzt. Das Bein des Mädchens wurde dabei eingeklemmt.

Die Frau war aus noch unbekannter Ursache von einem Fahrweg abgekommen. Der Caddy stürzte zwei Meter über eine Böschung und klemmte das Bein des mitfahrenden Mädchens ein. Die Feuerwehr Reuthe konnte das Kind rasch befreien, so Kommandant Bernd Felder. Es musste verletzt mit der Rettung ins Spital gebracht werden. Die Feuerwehren Reuthe und Egg waren mit jeweils 20 Personen im Einsatz.