Passanten halfen Einbrecher zu schnappen

Winkende und zurufende Passanten haben am Mittwoch der Polizei geholfen, einen Einbrecher zu fassen. Der Mann war in ein Wohnhaus in Rankweil eingebrochen und flüchtete dann querfeldein.

Der 29-jährige Mann aus Litauen hatte sich über eine eingeschlagene Terrassentür Zugang zum Haus verschafft. Als er gerade den Rucksack voll mit Diebesgut packte, wurde er gegen 12.00 Uhr vom Hausbesitzer überrascht. Der Täter flüchtete und wurde daraufhin vom Hausbesitzer verfolgt, der aus dem fahrenden Auto laut Polizei rief: „Haltet den Mann, der gerade bei mir eingebrochen hat!“

Hilfsbereite Passanten verfolgten daraufhin ebenfalls den Mann, der querfeldein rannte und immer wieder die Richtung wechselte. Die Polizei konnte dann aufgrund der winkenden und zurufenden Passanten den Täter festnehmen. Der 29-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.