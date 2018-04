Messepark zum Top-Einkaufszentrum gewählt

Der Messepark in Dornbirn ist zum besten Einkaufszentrum in Österreich gewählt worden. Das geht aus dem heurigen Shopping Center Performance Report (SCPRÖ) hervor. Auf dem dritten Platz liegt der Garnmarkt in Götzis.

Der Messepark, der das Ranking schon in den Jahren 2012 bis 2016 angeführt hatte, belegt auch heuer den ersten Platz. Rang zwei ging an das Shopping Center „The Mall“ in Wien, das im Vorjahr den Sieg davongetragen hat. Mit dem Garnmarkt in Götzis hat es ein Außenseiter auf den dritten Platz geschafft, handelt es sich dabei doch um kein Shopping Center im engeren Sinn.

Der SCPRÖ wird jedes Jahr vom Marktforschungsinstitut ecostra erstellt. Befragt wurden die Mieter der 94 größten Einkaufszentren und der 55 größten Fachmarktzentren in Österreich. 62 Expansionsmanager der führenden Handelsunternehmen nahmen heuer teil.