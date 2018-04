Drei Verletzte nach Unfall auf A14

Auf der A14-Rheintalautobahn in Fahrtrichtung Bregenz hat sich Mittwochfrüh auf Höhe Altach ein schwerer Unfall ereignet. Nach Angaben der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) wurden drei Personen leicht verletzt.

Laut Autobahnpolizei in Dornbirn handelte es sich um einen Auffahrunfall, in den zwei Fahrzeuge gegen 6.40 Uhr verwickelt waren. Ersten Informationen der RFL zufolge wurden drei Personen leicht verletzt. Sie wurden in die Krankenhäuser Hohenems und Feldkirch gebracht.

Erheblicher Rückstau

Die Autobahn war bis etwa 8.00 Uhr gesperrt. Derzeit herrscht noch Rückstau, der sich laut Polizei langsam auflöst. Auch auf der Ausweichstrecke ab Götzis über die L190 und die L200 gibt es einen Zeitverlust von derzeit über 40 Minuten.

Weiterer Auffahrunfall in Hohenems

Auch in die Gegenfahrtrichtung, auf der A14 in Fahrtrichtung Innsbruck, hat sich auf Höhe Hohenems ein Auffahrunfall ereignet. Auch hier gibt es Rückstau.

Link: