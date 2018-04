30-Jähriger täuschte Einbruch vor

Die Polizei Kleinwalsertal hat einen 30-jährigen Mann überführt, der einen Einbruch in seine Wohnung vorgetäuscht haben soll. Er gab an, dass ihm 500 Euro und zwei Handys gestohlen worden sind.

Der 30-Jährige erstattete am 9. April Anzeige, weil in seine Wohnung in einem Personalhaus eines Hotels in Hirschegg eingebrochen worden sei. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, erfand der Mann den Einbruch und gab das angeblich gestohlene Geld aus. Mit der Anzeige versuchte er zudem, die Versicherung zu täuschen. Der 30-Jährige wird angezeigt.