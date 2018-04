Hopfner: Frankenkredite jetzt überdenken

Der Schweizer Franken verliert derzeit kontinuierlich an Wert. Laut dem Vorarlberger Bankensprecher Wilfried Hopfner ist damit wieder ein guter Zeitpunkt für alle Frankenkreditnehmer, ihren Kredit zu überdenken. Allerdings sei die Zahl der Frankenkredite bereits stark zurückgegangen.

Seit einem Jahr hat der Schweizer Franken rund elf Prozent an Wert verloren - vor allem in den letzten Monaten. Für einen Euro bekommt man aktuell 1,19 CHF. Damit kratzt der Euro an der Marke von 1,20 CHF - das war der letzte Mindestkurs, den die Schweizer Notenbank vor rund drei Jahren aufgegeben hat.

Vorarlberger Bankensprecher Wilfried Hopfner sieht den starken Euro als Hauptgrund dafür. „Offensichtlich haben die internationalen Investoren, wenn es um Währungen geht, im Moment das größte Vertrauen in den Euro“, so Hopfner. Wie sich die Situation entwickele, sei schwer vorherzusagen, so Hopfner. Er geht aber davon aus, dass die magische Marke von 1,20 CHF noch erreicht wird. Die weitere Entwicklung hänge von vielen Faktoren ab.

Das Interview mit Wilfried Hopfner hat ORF-Redakteurin Kerstin Polzer geführt.

Zahl der Frankenkreditnehmer stark zurückgegangen

Laut Hopfner ist es für Frankenkreditnehmer ein günstiger Zeitpunkt, einen Umstieg zumindest zu prüfen. „Das sollten Frankenkreditnehmer immer wieder tun: Sich die Frage stellen, fühle ich mich noch wohl damit, will ich vielleicht eine Teilabdeckung machen“, so Hopfners Empfehlung. Die Zahl der Frankenkredite ist laut Hopfner in Vorarlberg stark zurückgegangen, weil viele Kreditnehmer schon in den vergangenen Jahren umgestiegen sind.